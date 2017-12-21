Прощай, Мутко? СМИ пророчат ему отставку на следующей неделе

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на следующей неделе покинет должность главы Российского футбольного союза (РФС). На исполкоме организации 26 декабря он объявит о своей отставке с поста президента этой структуры, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Эту информацию «Ъ» подтвердили несколько собеседников в различных спортивных и государственных структурах. При этом руководитель комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что в футбольном сообществе «она уже некоторое время не является секретом».

Источники газеты связывают добровольную отставку Мутко с «давлением» со стороны Международной футбольной федерации (FIFA) «в связи с допинговым кризисом». Вице-премьер оказался в числе тех чиновников, к которым Международный олимпийский комитет (МОК) в начале декабря применил санкции в виде пожизненного запрета посещать Олимпийские игры. При этом кризис, возможно, коснется и футбола: в FIFA уже поступил список, составленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA), содержащий фамилии российских футболистов, чьи пробы показались ему подозрительными.

Предполагается, что место Мутко в РФС займет глава оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.

Президентом РФС Мутко впервые стал в 2005 году, а в конце 2009-го освободил должность только из-за появления распоряжения Дмитрия Медведева, тогда – президента РФ, который запретил госчиновникам руководить спортивными федерациями. Между тем, и будучи только министром спорта, господин Мутко активно участвовал в решении различных футбольных вопросов и инициировал реформы в наиболее популярном виде спорта.

Мутко вернулся на пост президента РФС, получив разрешение на совмещение, в сентябре 2015 года – после того как досрочно в отставку был отправлен Николай Толстых, при котором организация оказалась в предбанкротном состоянии.

Москва, Светлана Антонова

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