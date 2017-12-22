Приговор владельцам собак, загрызших 7-летнюю девочку, огласят 29 декабря

Судебный процесс по делу двух мужчин, чьи собаки загрызли насмерть 7-летнюю девочку в деревне Пальмино, завершится 29 декабря. Оглашение приговора обвиняемым начнется в 9 утра, передает корреспондент РИА «Новый День».

Ранее сообщалось, что 43-летнему Александру Фомину и 54-летнему Эдуарду Канифину инкриминируется преступление по ч. 1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет колонии. По информации адвоката матери погибшего ребенка, гособвинение запросило для мужчин 2 года ограничения свободы. Защита настаивает на реальном сроке. Сейчас подсудимые находятся поl подпиской о невыезде. Напомним, мужчины всячески затягивали процесс, заняли позицию полного нейтралитета – отказывались давать показания и пояснения, а поначалу вовсе ходатайствовали о том, чтобы судебное разбирательство проходило без их участия.

Сегодня оба подсудимых выступили с последним словом и попросили прощения у матери погибшего ребенка Ольги Завидовской. «Я соболезную, что так получилось и прошу прощения, сказал Канифин, Фомин сказал что присоединяется к этим словам», – рассказал адвокат истицы.

Жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля этого года. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли к Дворцу культуры играть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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