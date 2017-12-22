«Это даже не наказание»: прокурор запросил для мужчин, чьи собаки загрызли 7-летнюю девочку, ограничение свободы

В Свердловской области на судебном процессе по делу двух мужчин, чьи охотничьи собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку в деревне Пальмино, сегодня стартовала стадия прений сторон, в ходе которой государственный обвинитель огласил запрашиваемое для подсудимых наказание.

Как сообщил РИА «Новый День» адвокат матери погибшего ребенка Андрей Кацайлиди, представитель прокуратуры предложил назначить обвиняемым – 43-летнему Александру Фомину и 54-летнему Эдуарду Канифину, по 2 года ограничения свободы. «Это означает, что нельзя покидать место жительство и необходимо отмечаться раз в месяц. Можно считать, что это даже не наказание, ведь они [подсудимые] и не покидают сейчас свой населенный пункт, ничего в их быту не поменяется, если суд вынесет такой вердикт. Мы просили реального срока», – отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее обвиняемые всячески затягивали процесс, заняли позицию полного нейтралитета – отказывались давать показания и пояснения, а поначалу вовсе ходатайствовали о том, чтобы судебное разбирательство проходило без их участия.

В ходе процесса была допрошена мама погибшей девочки Ольга Завидовская, которая подробно рассказала суду о том, что до сих пор сильно переживает из-за гибели ребенка. Жуткая трагедия произошла в небольшой уральской деревне Пальмино 5 февраля этого года и шокировала всю страну. В тот день бабушка с дедушкой отпустили внучку погулять с соседскими ребятишками. Они пошли к Дворцу культуры играть возле ледовой горки. Через какое-то время 7-летняя девочка осталась одна. Ребята ненадолго ушли на репетицию в ДК, а когда вернулись, школьница была уже мертва. Дети позвали на помощь взрослых. Приехавший на вызов врач уже ничем не мог помочь ребенку, он только констатировал факт смерти – девочку загрызли собаки. Животные, по словам очевидцев, кружили неподалеку от трупа.

Ни отчима ребенка, ни матери в Пальмино в день трагедии не было – мужчина уехал на заработки, женщина отправилась в роддом. О гибели Полины она узнала уже после того, как родила третьего ребенка – до этого вместе с дочерью она воспитывала старшего сына. Семья погибшей школьницы считалась благополучной, в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

В ходе опросов выяснилось, что округу в страхе держали две собаки, которые всегда действовали вдвоем. Они бегали без присмотра и намордников, вели себя агрессивно, охотились на кошек и мелких сородичей, о чем ранее в интервью РИА «Новый День» рассказывала Ольга Завидовская. Следователи вместе с полицейскими установили владельцев псов. Оказалось, что мужчины держали собак для охоты.

Обвиняемые своей вины не признают, но в СКР заявляют, что с помощью судебных молекулярно-генетических экспертиз удалось доказать, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружена ДНК, принадлежавшая их собакам. Поэтому был сделан вывод, что именно эти животные перегрызли малышке шею – сразу после трагедии их усыпили. Фомину и Канифину предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает наказание до 2 лет колонии. Подсудимым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам Завидовской, пытаясь хоть как-то сгладить свою вину, Канифин и Фомин передали ей в общей сложности 45 тысяч рублей, но официально извинений не принесли. Женщина в рамках гражданского иска будет требовать с обвиняемых 1,5 миллиона рублей. При этом она считает, что 2 года колонии – слишком маленький срок для подсудимых. В интервью нашему агентству она отмечала, что после судебного процесса, скорее всего, уедет из Пальмино с детьми, поскольку больше не может видеть Фомина и Канифина.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

Прокурор запросил два года ограничения свободы для хирурга, которого судят за смерть хоккеиста клуба «Спутник». / В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, избившего 12-летнего хулигана. / В Туринске рабочего убило электрическим током при ремонте теплосети. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»