Дочерняя IT-компания СКБ-банка отметила день рождения

Ровно год назад, 22 декабря, в СКБ-банке создали собственную лабораторию разработки банковских продуктов – SKB_Lab. Руководство компании решило занять лидирующие позиции по информационным банковским технологиям и digital-сервисам.

Как сообщили в СКБ-банке, дочерняя компания стремительно набирает обороты: в январе 2017 в нее приняли первых сотрудников, в феврале заехали в уютный и современный офис и уже в июне представили систему дистанционного банковского обслуживания, разработанную всего за 100 дней и занявшую 4-ю строчку рейтинга Markswebb. А в декабре 2017 СКБ-банк занял 4 место в рейтинге «Лучших мобильных банков 2017 для малого бизнеса», опередив ряд именитых соперников.

Работая над IT-проектами СКБ-банка, за минувший год SKB_Lab заработали репутацию не просто надёжных партнёров, но и командных игроков, которые с азартом и вдохновением стремятся к достижению целей.

Напомним, что сегодня ПАО «СКБ-банк» больше, чем просто банк. В составе банковской группы уже четыре дочерних компании: приобретенный в 2016 году калужский Газэнергобанк, проектный офис SKB-Lab, сервис online-факторинга Ecombank и микрокредитная компания СКБ-финанс.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.12.17

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