Банковская группа из Екатеринбурга стала одной из крупнейших в Урало-Сибирском регионе

В Свердловской области продолжают подводить итоги года, в том числе – в финансовой сфере. В 2017-м кредитная организация с екатеринбургской пропиской оформилась в качестве банковской группы, став одной из крупнейших самостоятельных в Урало-Сибирском регионе. Речь идет об СКБ-банке.

Сейчас в составе ПАО уже четыре дочерних компании: приобретенный в 2016 году калужский Газэнергобанк, проектный офис SKB-Lab, сервис online-факторинга Ecombank и микрокредитная компания «СКБ-финанс». Причем общие финансовые показатели группы впечатляют. «Активы группы превышают 140 миллиардов рублей, прибыль до налогообложения по состоянию на октябрь 2017 – около 200 миллионов рублей», – отмечают в банке.

Помимо создания группы в 2017 году СКБ-банк внедрил новую платформу дистанционного банковского обслуживания для физических лиц и для предпринимателей, благодаря чему онлайн-сервисы кредитной организации считаются одними из лучших в России. Так, приложение СКБ-банка занимает четвертое место среди лучших российских интернет-банков для малого бизнеса и восьмое место среди российских мобильных банков для физических лиц по рейтингу агентства Markswebb Rank & Report.

СКБ-банк удерживает лидерство и на рынке потребительского кредитования. Большое количество клиентов банка получают услуги дистанционно. Большой популярностью пользуется online-заявка на потребительский кредит. В 2017 году подключен сервис SamsungPay для карт Mastercard, запущен сервис переводов «карта-карта» на сайте банка и многие другие инструменты.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.12.17

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