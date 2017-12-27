Уральский банк предложил оформлять кредиты в новогоднюю ночь

Уральский СКБ-банк подводит итоги уходящего 2017 года. По объему финансовых активов и выдаче кредитов банк вошел в число крупнейших финансовых организаций России. Уральские банкиры объявили, что готовы работать даже в новогоднюю ночь.

Как сообщает пресс-служба СКБ-банка, объем активов в декабре 2017 года превысил 120 миллиардов рублей. По этому показателю банк занимает второе место в Уральском регионе. По размеру кредитного портфеля физических лиц (объем кредитов, выданных населению) СКБ-банк входит в топ-5 крупнейших региональных банков РФ и занимает первое место на Урале. На сегодняшний день населению выдано кредитов более чем на 64 миллиарда рублей. Оформить заявку на кредит достаточно просто: можно зайти на сайт банка или позвонить по телефону круглосуточного контакт-центра. «Кстати, контакт-центр СКБ-банка будет работать и в новогоднюю ночь! Бесплатный звонок по телефону 8-800-1000-600», – отметили в кредитном учреждении.

Сегодня уральский банк считается уже федеральной сетью. Более 150 офисов работают во всех часовых поясах России, от Камчатки до Калининграда. В СКБ-банке работает свыше 3500 человек, клиентами стали более 1 миллиона человек и свыше 30 тысяч предприятий. В составе банковской группы ПАО «СКБ-банк» четыре дочерних компании: приобретенный в 2016 году калужский Газэнергобанк, проектный офис SKB-Lab, сервис online-факторинга Ecombank и микрокредитная компания «СКБ-финанс».

«Команда СКБ-банка поздравляет всех уральцев с Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы Новый год стал для вас годом удачи и приятных открытий, ярких проектов и финансового благополучия. Крепкого здоровья вам и вашим близким!», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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