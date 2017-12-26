Пакет «Новогодний». К февралю США опубликует самый жесткий набор антироссийских санкций

К концу января администрация президента США должна предоставить Конгрессу «Кремлевский доклад» – в него войдет список бизнесменов, на которых Белый дом возлагает ответственность за дестабилизацию ситуации на Украине и в Сирии. Через «сливы» в прессу подавались сигналы, что санкции будут беспрецедентны и нанесут российской экономике мощный удар, если исполнительная власть сочтет нужным наказать фигурантов списка. Краткий ликбез о том, что может ждать Россию после новогодних праздников, читайте в материале РИА «Новый День».

«Кремлевский доклад» готовится в обстановке секретности и до сих пор неясно, будет ли он опубликован либо засекречен и доступ к нему получат только отдельно взятые представители американского истеблишмента. Согласно данным из открытых источников, он будет включать в себя фамилии россиян, наживших богатство незаконным путем, – то есть весьма вероятно, что речь идет о детях высокопоставленных чиновников, в молодом возрасте попавших на должности, скажем, в госкорпорациях безо всякого на то основания. То есть о тех лицах, которые являются ширмой для вывода бюджетных денег родителями.

Отдельно стоит отметить, что доклад составляется в соответствии с законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), подписанным Дональдом Трампом еще в августе 2017-го. Список носит лишь информативный характер и не обязывает вводить санкции к его членам, но в Конгрессе настроены решительно. С большей долей вероятности к членам списка будут массово применены санкции и де-факто, а не только на бумаге. По крайней мере, за закон проголосовали большинством члены обеих палат американского парламента – и демократы, и республиканцы.

Для фигурантов списка подготовили крайне жесткую меру – включение в так называемый SDN- List (туда попадают физические и юридические лица особых категорий). По словам бывшего координатора санкционной политики Госдепа Дэвида Фрида, давшего интервью «Коммерсанту», для фигурантов листа это значит, что «американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с ними, в том числе вступать в любые финансовые отношения. На практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если транзакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США».

По мнению Фрида, это значит, что и европейские банки откажутся иметь дела с персонами из SDN-List. Практика показывает, что такого рода санкции значат полное отсечение санкционной персоны от рынка западного капитала. Если учесть, что и восточные банки предпочитают для расчетов в подавляющем большинстве доллар, то, резюмируя, можно сделать вывод: для бизнесмена попадание в список значит ограничение рублевой зоной. Главный вопрос – какое количество бизнесменов и какого уровня смогут попасть в SDN-список и насколько это заденет бизнес, которого санкции ранее не касались.

Отметим, что в России уже есть персоны, попавшие в этот перечень. Речь идет о бизнесменах Геннадии Тимченко, Петре Колбине (друг детства Владимира Путина) и Аркадии Ротенберге. Причем когда последний попытался перерегистрировать свои компании на сына Романа – того автоматом также включили в SDN-List. Отметим, что Владимир Путин, упоминая семью Тимченко на одной из своих пресс-конференций 2014 года, рассказывал, что супруга бизнесмена не смогла расплатиться при помощи пластиковой карты за медицинские услуги в одной из стран Евросоюза. Хотя формально не была персоной, попавшей под санкции. Чтобы как-то компенсировать потери указанных персон, пришлось принимать закон об освобождении от налогов крупного бизнеса и увеличении госзаказа для компаний этих лиц внутри страны – таких как строительство «Крымского моста».

В листе SDN, доступном на сайте Министерства финансов США, как правило, присутствуют персоны, связанные с чистым криминалом. Это представители колумбийских наркокартелей, торговцы оружием, либо физические и юридические лица стран, находящихся под санкциями, – например, нефтегазовые корпорации Ирана.

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф выразил большое опасение, что санкции не закончатся точечными ударами, а дело может дойти до отключения российских банков от системы SWIFT – в таком случае это значит, что переводы в долларах для компаний и банков будут просто исключены. При этом здесь двоякая ситуация. Поскольку внесение высокопоставленного банкира в SDN-List значит, что ни он, ни, практически наверняка, возглавляемое санкционной персоной финансово-кредитное учреждение не смогут осуществлять переводы в валюте (при создании SWIFT оговаривалось, что валютные транши проходят через территорию страны-эмитента). Сам Греф заявил: подобная ситуация приведет к тому, что «холодная война покажется детской забавой».

Отметим, что пока в прессе муссируются слухи о возможных персоналиях, которые войдут в «Кремлевский доклад». Однако не было ни одного публичного опровержения, что список ограничится физлицами и не затронет предприятия. Например, к месту вспомнить крупнейшее оборонное предприятие мира – «Уралвагонзавод». Не так давно мы писали, что санкции сказались даже на внутреннем российском рынке, когда бизнес касается интересов концерна. Крупнейший российский железнодорожный оператор «Первая грузовая компания» готова была приобрести около пяти тысяч вагонов у УВЗ, однако не пошла на этот шаг из-за боязни попасть под американские санкции. Сделка не состоялась.

Еще одну опасность представляет введение санкций в отношении госорганов – как ранее в отношении ГРУ и ФСБ. Сейчас уязвимой мишенью является Министерство финансов РФ. Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что «ведомство не собирается корректировать планы по бюджету и внешним заимствованиям, которые предполагаются не ранее февраля следующего года. Силуанов отметил, что привлечение внешнего финансирования будет осуществляться в плановом порядке, который предполагает привлечение $3 млрд посредством евробондов, а также замену старых выпусков новыми на сумму в $4 млрд». Даже упоминание Минфина как возможной мишени для санкций в «Кремлевском докладе» сведет на нет интерес инвестора к российским ценным бумагам.

Подытожив, стоит отметить, что в мире есть одна страна, живущая под американскими санкциями более пятидесяти лет, – это Куба. В годы холодной войны торговому кораблю зайти в гаванский порт и быть замеченным разведкой США означало, что он более никогда не сможет зайти в американский. «Остров свободы» стоически санкции выдержал – во многом благодаря открытию для кубинского экспорта рынка СССР. Теперь на Кубе один из развитых бизнесов – это посещение России, скупка деталей устаревших автомобилей советского производства (основной кубинский транспорт) и продажа их на острове в несколько раз дороже.

Среднемесячная зарплата на Кубе составляет до двадцати долларов в месяц.

Вашингтон, Москва, Максим Бородин

Вашингтон, Москва. Другие новости 26.12.17

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