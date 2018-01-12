В «черный список» США попадут около 50 россиян, близких к Кремлю

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что перечень граждан России, в отношении которых будут введены санкции, так называемый кремлевский доклад практически готов. Источники в американском управленческом аппарате рассказали, что в «черный список» войдут порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, которые, по мнению Вашингтона, близки к высшему руководству России.

Ограничительные меры готовятся в рамках «Закона о противодействии противникам Америки», принятого в США 2 августа прошлого года. Данный документ подразумевает ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана. На пресс-конференции в Белом Доме Мнучин на вопрос о новых санкциях ответил: «Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы».

В рамках этой работы ведется сбор информации для так называемого кремлевского доклада – это список лиц, в который войдут высокопоставленные чиновники и бизнесмены, которые приближены к Кремлю. По данным источников газеты «Коммерсант», речь идет о 50 россиянах. В то же время по закону в список могут включить не только госслужащих и предпринимателей, но и их семьи. В результате под новые санкции могут попасть до 300 человек.

Кроме того, в доклад попадут сведения о происхождении полугосударственных организаций и компаний, их роль в экономике России, информация об их руководящих структурах и бенефициарах, объемах их зарубежной собственности. Также администрация США намерена выяснить масштаб проникновения российских лиц, с политическим влиянием, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.

«Кремлевский доклад» должен быть озвучен не позднее 29 января. При этом ограничительные меры, которые, введут в отношении попавших в список россиян, будут значительно шире, чем запрет на въезд в США и арест активов на территории Штатов. Речь идет о внесении граждан в список особых категорий (SDN). Американским физическим и юридическим лицам запрещается сотрудничать с ним, в том числе вступать с ними в любые финансовые отношения. Несмотря на то, что запрет не касается европейских банков, финансовые структуры Европы предпочитают не иметь дел с лицами из SDN.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф назвал готовящиеся в США санкции в отношении российских олигархов и госкорпораций «иррациональными», если они дойдут до исключения госбанков из международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Холодная война может оказаться «детской забавой» в сравнении с нынешней санкционной политикой США, сказал Греф.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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