На Урале начали принимать заявления на выплату маткапитала за рождение ребенка

Пенсионный фонд России в Свердловской области начал принимать заявление на выплату материнского капитала за рождение второго ребенка. Документы можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ в течение полутора лет после рождения ребенка. Но лучше сделать это поскорее – при затягивании сроков выплаты за первые полгода могут «сгореть».

Деньги за рождение или усыновление второго ребенка полагаются тем, у кого пополнение в семье произошло после 1 января этого года. «Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату», – пояснили в пресс-службе регионального ПФР. Считать доход семьи стоит с учетом зарплат, премий, пенсий, соцпособий, стипендий, алиментов, всевозможных поощрений и прочего. При обращении в Пенсионный фонд эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Подать заявление можно в течение полутора лет после рождения ребенка, но если обратиться в первые шесть месяцев, то выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться по истечении шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Размер выплат свой для каждого региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.

В Свердловской области на выплату могут претендовать те семьи, у кого доход на одного трудоспособного не превышает 15 979,50. Для семьи из четырех человек это не более 63 918 рублей, для семьи в составе мама и два ребенка – 47 938 рублей. Выплачивать будут по 10 210 рублей.

Добавим, с этого года можно получить не только выплату на второго ребенка из маткапитала, но и пособие на первенца – если он рожден в 2018 году, а семья попадает под все требования, установленные законом.

Екатеринбург, служба информации

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