«Дети не рождаются одновременно»: как будут платить новое пособие родителям двойни и тройни

Глава Минтруда России Максим Топилин уточнил, как будет выплачиваться пособие на рождение первенца в случае появления на свет двойняшек или тройни.

По словам министра, при рождении близнецов или тройняшек выплата будет полагаться только первому ребенку. «По двойне и по тройне: как я понимаю, дети одновременно не рождаются… все равно кто-то первый, а кто-то второй. Если… двойня, то первый получает первое пособие на первого ребенка, а второй – на второго из разных источников», – цитирует Топилина РИА «Новости». «По тройне… есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов», – добавил он. Об этом глава Минтруда заявил на заседании комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Министр разъяснил, что согласно предложению президента РФ ежемесячные выплаты из федерального бюджета в течение полутора лет полагаются исключительно на рождение первенца. Пособие на второго ребенка будут выделяться из средств материнского капитала и выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Размер ежемесячной выплаты будет равен величине прожиточного минимума, установленной для детей в конкретном регионе. Рассчитывать на получение обоих пособий смогут только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе.

Топилин также сообщил, что в среднем ежемесячная выплата на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей. Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальный размер пособия будет на Чукотке.

Как сообщал «Новый День», в конце ноября президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости. Так, с будущего года стартуют выплаты ежемесячного пособия за рождение первенца. Кроме того, семьям с детьми предоставят льготную ипотеку. Также решено продлить программу выплаты материнского капитала. Соответствующий пакет законов будет принят до конца года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.17

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