Власти лимитировали доход семей для получения пособия за первенца / Не более 50 тысяч рублей

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин озвучил сумму среднего дохода семьи, при котором она сможет рассчитывать на ежемесячное пособие за первенца, инициированное президентом Владимиром Путиным.

По словам чиновника, супруги должны будут иметь месячный доход на двоих не более 50 тысяч рублей в среднем регионе. «Это планка, при которой семья попадет в программу поддержки», – цитирует Топилина РИА «Новости».

Глава Минтруда также сообщил, что за получением выплат на первого ребенка семья должна обратиться в органы исполнительной власти своего региона. При рождении второго малыша родителям необходимо обращаться в пенсионный фонд.

Топилин при этом уточнил, что при назначении пособия будут учитываться только текущие доходы: заработные платы, пенсии и прочие выплаты. Таким образом, проценты от банковских вкладов или доходы от сдачи в аренду недвижимости во внимание приниматься не будут.

Ранее министр труда рассказал, как будет выплачиваться пособие на рождение первенца в случае появления на свет двойняшек или тройни. По словам министра, при рождении близнецов или тройняшек выплата будет полагаться только первому ребенку. «Как я понимаю, дети одновременно не рождаются… все равно кто-то первый, а кто-то второй. Если… двойня, то первый получает первое пособие на первого ребенка, а второй – на второго из разных источников», – заявлял Топилин. Пособие на второго ребенка будет выделяться из средств материнского капитала и выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Размер ежемесячной выплаты будет равен величине прожиточного минимума, установленной для детей в конкретном регионе. Рассчитывать на получение обоих пособий смогут только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения в регионе, установленного за второй квартал предыдущего года.

Как сообщал «Новый День», в конце ноября президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры по поддержке семей с детьми и повышению рождаемости. Так, с будущего года стартуют выплаты ежемесячного пособия за рождение первенца. Кроме того, семьям с детьми предоставят льготную ипотеку. Также решено продлить программу выплаты материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о выплатах за рождение первого ребенка и о продлении программы материнского капитала при рождении второго и третьего ребенка. Средний размер ежемесячного пособия за первенца в 2018 году составит 10523 рубля, в 2019 году – 10836 рублей, в 2020 году – 11143 рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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