Выплаты за первенца, льготная ипотека: Путин объявил о новых мерах поддержки семей

Владимир Путин в преддверии президентских выборов анонсировал введение со следующего года новых мер поддержки рождаемости в стране и семей с детьми. Свои предложения глава государства во вторник озвучил на заседании Координационного совета по реализации нацстратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

По словам Путина, для молодых семьей при рождении первенца будет введена ежемесячная выплата, которая в среднем составит 10,5 тысячи рублей. Деньги будут начисляться до достижения ребенком полутора лет. Новые выплаты родители смогут получать с января 2018 года, отметил президент. При этом, указал он, «выплата будет адресной», передает «Интерфакс». При ее назначении будут учитываться доходы семьи, уточнил Путин. Он также сообщил, что выплата за первого в семье ребенка обойдется казне в 114,5 млрд рублей за три года.

Кроме того, с будущего года будет запущена специальная программа по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком. По словам Путина, семьям, в которых рождается второй или третий ребенок, государство просубсидирует ту часть ставки по ипотеке, которая выше 6%. «То есть в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей», – цитирует Путина ТАСС.

Также глава государства предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и расширить сферу его применения. По словам Путина, средства из маткапитала смогут получить в виде ежемесячных выплат те семьи, которые особо нуждаются.

Президент РФ заявил о необходимости активной работы по снижению смертности и стимулированию рождаемости, чтобы не допустить сокращения численности населения страны в предстоящие 10 лет. «Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития», – заключил Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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