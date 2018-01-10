Эхо предвыборных обещаний Путина: кабмин утвердил льготную ипотеку для семей с детьми

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил правила субсидирования процентной ставки по ипотеке для семей с детьми. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно новым правилам, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок, при покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов, могут рассчитывать на субсидирование из бюджета ставки до уровня 6%. Льготная ставка будет действовать три года, если в семье появился второй ребенок, и пять лет – при рождении третьего ребенка.

В правительстве ожидают, что это решение позволит выдать российским семьям с двумя или тремя детьми жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой на сумму до 600 млрд рублей.

Напомним, что в преддверии президентских выборов инициативу о льготной ипотеке озвучил Владимир Путин, объявив в конце ноября прошлого года о новых мерах поддержки семей с детьми. Кроме специальной программы по ипотеке, в пакет «предвыборных подарков» электорату от действующего главы государства вошли ежемесячные выплаты за рождение первенца и продленная до 2021 года программа материнского капитала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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