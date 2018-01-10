Куйвашев начал поиск «креативного» директора для Шарташского лесопарка

В Свердловской области объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Шарташского лесопарка.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор уже очертил, какими качествами должен будет обладать этот руководитель: «Нам нужен креативный, думающий человек, который сделает нам хороший парк. Чтобы не было, как в некоторых других парках». Вероятно, Куйвашев намекал на скандальную ситуацию, сложившуюся в последнее время вокруг директора ЦПКиО имени Маяковского, Романа Шадрина, к которому у горожан появилось множество нареканий, в том числе из-за памятных знаков, которые превратили парк в подобие кладбища.

Бюджет для будущего директора уже готов. Только на разработку проекта по благоустройству лесопарка из областного бюджета выделят 4,2 миллиона рублей, а на сами работы – 33,3 млн руб.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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