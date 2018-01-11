В свердловском облизбиркоме пока не знакомы ни с одним предвыборным штабом

Свердловский облизибрком пока не контактировал с предвыборными штабами кандидатов в президенты в регионе. В дальнейшем он также не будет вмешиваться в их работу, если не появится информации о возможном нарушении законодательства с их стороны.

Как заявил сегодня на брифинге председатель ИКСО Валерий Чайников, о том, кто стал сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина, он узнал только из СМИ. Не дают в областном избиркоме и справок по вопросу того, где можно поставить подпись за того или иного кандидата. «Нам часто звонят люди, которые спрашивают – куда можно прийти, чтобы поставить подпись. Я могу тут сказать только, что если они какого-то кандидата хотят поддержать, пусть приходят на избирательные участки 18 марта и проголосуют. Все остальное выходит за пределы моих полномочий», – подчеркнул Валерий Чайников.

В пресс-службе избиркома добавляют, что на данном этапе кампании – выдвижения кандидатов и сбора подписей – ни один штаб ни за консультативной, ни за любой другой помощью не обращался. Плотное взаимодействие начнется позже, когда станет ясно, кому удалось стать зарегистрированным кандидатом, а кому – нет. Те кандидаты, которые продолжат борьбу, неизбежно будут взаимодействовать как с ЦИКом, так и с ИКСО. В частности, они должны будут представлять в областной избирком образцы всей агитационной продукции, которая будет ими распространяться на территории Свердловской области. Специальная рабочая группа при избиркоме будет проводить проверку в случае поступления сообщений о размещении агитации с нарушениями избирательного законодательства.

На данный момент в Свердловской области наиболее активны два штаба: Ксении Собчак и Григория Явлинского. КПРФ и ЛДПР никакой видимой работы по продвижению своих кандидатов не ведут. Что же касается кандидата Владимира Путина, то с его штабом все гораздо загадочнее: никто не знает, ни где он находится, ни кто его возглавляет, а волонтеры, собирающие подписи, не помнят, с кем они заключали договоры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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