Волонтеры Путина забыли, кто их нанимал. В ЦИКе, ЕР и ОНФ тоже не знают (ВИДЕО)

Волонтеры, собирающие подписи в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, не могут вспомнить, ни с кем они заключали соглашения, ни кто их куратор. При этом они упоминают неких «доверенных лиц» Путина, которые на самом деле еще не зарегистрированы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ЦИК РФ, список доверенных лиц кандидата Владимира Путина еще не только не зарегистрирован, но даже не выносился на заседание Центризбиркома. На вопрос, с кем тогда могли договариваться о сотрудничестве волонтеры, в ЦИК смогли только сообщить: «К нам они отношения не имеют». Между тем волонтеры, которые работают сегодня в Уральском государственном экономическом университете, заявили съемочной группе агентства, что их пригласило некое «доверенное лицо» Владимира Путина, имя которого они забыли.

Кто вербовал волонтеров для сбора подписей за Путина?

Напомним, вчера РИА «Новый День» уже пытался выяснить, кто является начальником предвыборного штаба Владимира Путина в Екатеринбурге, но не удалось: на этот счет существуют лишь предположения. Основное из них – что техническим штабом руководит лично первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, и уже давно. Однако признать это официально – значит, признать использование административного ресурса. Отметим, что подобная ситуация сложилась по всей стране. «Вопрос на самом деле смешной и наивный, ибо мы знаем, где находятся реальные штабы избирательной кампании «основного» кандидата», – заявил бывший председатель Партии пенсионеров Евгений Артюх.

Бывший помощник полпреда президента в УрФО Андрей Колядин считает возможным, что волонтеры просто спутали понятия «доверенное лицо» и «финансовый уполномоченный кандидата». Финансовый уполномоченный от имени кандидата вправе заказывать подписные листы, арендовать площади для точек сбора подписей и так далее. Доверенные лица подключатся позже – когда подписи будут собраны и их потребуется заверить. Также финансовый уполномоченный вправе заключать другие договоры, связанные со сбором подписей, в том числе на оказание услуг в регионах.

Зарегистрированным финансовым уполномоченным кандидата Владимира Путина является Наталья Орлова, которая в партии «Единая Россия» совмещает два поста – первого заместителя главы ЦИК и руководителя Управления финансово-хозяйственного обеспечения. Она также была финансовым уполномоченным Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.

В пресс-службе свердловского отделения «Единой России» РИА «Новый День» сообщили, что с финансовым уполномоченным кандидата Путина у них был заключен только один договор – на аренду стоек, которые используются волонтерами для сбора подписей. К набору волонтеров в отделении непричастны, заявил пресс-секретарь Максим Бестфатер. Не набирали их и в свердловском отделении ОНФ, заявила пресс-секретарь этой организации.

Екатеринбург, служба информации

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