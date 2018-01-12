Екатеринбург пропишет для себя новые правила застройки к концу февраля

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб дал старт подготовке проекта новых правил землепользования и застройки. Его постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня начинается первый этап: прием предложений от физических и юридических лиц. Он продлится 14 дней. Затем приступит к работе комиссия, которая в течение одного месяца разработает проект правил застройки. Председателем комиссии утвержден замглавы администрации по капитальному строительству Алексей Белышев, заместителем – главный архитектор города Андрей Молоков. В комиссию также вошли областной замминистра строительства Владимир Вениаминов, председатель градостроительного совета Михаил Вяткин, замглавы администрации Сергей Тушин, депутаты городской думы Владимир Крицкий, Олег Кагилев, Александр Мяконьких, Дмитрий Сергин и другие должностные лица.

В марте-апреле будет проведены публичные слушания по проекту правил, в мае в городскую думу будет внесена окончательная редакция документа. Таким образом, новые правила землепользования и застройки будут утверждены до окончания срока полномочий действующей городской думы.

Напомним, в 2015 году полномочия по принятию правил землепользования и застройки были переданы из администрации Екатеринбурга в областной минстрой, что вызвало резкое недовольство «городской» команды. В мае прошлого года это полномочие было возвращено обратно в муниципалитет. В конце 2017 года на пресс-конференции замглавы администрации по капительному строительству Алексей Белышев заявил, что главными принципами застройки после принятия новых правил станут «компактность и реновация». Городские власти собираются активно внедрять новый инструмент, прописанный с 2017 года в Градостроительном кодексе РФ – решение о комплексном развитии территории. Введение в правила землепользования и застройки Екатеринбурга этого понятия позволит формировать для нуждающихся в реновации кварталов определенную инвестиционную модель, способную привлечь застройщика. Для таких зон могут быть установлены индивидуальные параметры по плотности жилья и ряду других показателей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

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