«Автомобилист» потерпел разгром от «Сибири»

Екатеринбургский «Автомобилист» начал домашнюю серию с неудачи. Во вторник вечером команда Владимира Крикунова проиграла новосибирской «Сибири» со счетом 1:4. Поражение не позволило екатеринбуржцам вернуться на первую строчку Восточной конференции КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поначалу «Автомобилист» владел игрой и забил быстрый гол – как оказалось, единственный за весь вечер. Автором шайбы стал Александр Торченюк. «Сибирь» ответила результативной атакой, и уже на четвертой минуте Глеб Зырянов сравнял счет. А затем гости вырвались вперед благодаря реализованному большинству «пять на три», успех праздновал Иван Верещагин. Третий гол новосибирцев случился под занавес второго периода, когда Степан Санников сумел забить после неудачного отскока шайбы в зоне «Автомобилиста». В концовке матча екатеринбуржцы вшестером атаковали гостей, но пропустили гол в собственные пустые ворота. Матч завершился уверенной победой «Сибири», борющейся за попадание в плей-офф. «Автомобилист» по-прежнему занимает третье место на Востоке, уступая ближайшему конкуренту «Ак Барсу» всего одно очко.

«Мы опять проиграли команде, которая борется за попадание в плей-офф, команде, которая настроена максимально. Чего не могу сказать о наших игроках. Они выходят так, словно самоуспокоились уже, постараемся разбудить их к следующей игре. Первый период играли мы не очень. Во втором были какие-то моменты, создавали, как и в третьем периоде, еще Голышев убегал один в ноль из штрафного бокса. Нападающие сегодня не забили ни одного гола, один гол забил у нас защитник. С одним голом выиграть такой матч невозможно», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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