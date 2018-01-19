«Рано успокоились, еще в восьмерку не попали»: «Автомобилист» снова проиграл домашний матч

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл второй домашний матч подряд. В четверг вечером уральцы уступили казахстанскому клубу «Барыс» со счетом 2:4. На пресс-конференции после игры тренер Владимир Крикунов упрекнул подопечных в отсутствии концентрации и настроя на соперника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Барыс» повел в счете на 9 минуте после гола Ярослава Евдокимова. К середине встречи Никита Михайлис удвоил преимущество гостей. Алексей Василевский сократил отставание екатеринбуржцев, но еще до окончания второго периода Роман Старченко, легко убежав от двух защитников «Автомобилиста», забил третью шайбу за свою команду. В заключительной двадцатиминутке хозяева заменили вратаря: вместо Якуба Коваржа в рамку встал Владимир Сохатский. Но и его переиграл все тот же Савченко, доведя счет до 4:1 в пользу «Барыса». На последних минутах гости получили два удаления подряд, и Александр Торченюк реализовал большинство «пять на три». Но на спасение матча у екатеринбуржцев уже не осталось времени.

«Барыс» молодцы, сыграли на контратаках. А мы полезли на ворота, когда пропустили. Если мы будем ждать, когда нам забьют, ничего не выиграешь. Пока не будет голов, не будет и результата. Рано успокоились. Мы еще в восьмерку не попали. Надо доиграть нормально чемпионат, а то играем дома, полный дворец болельщиков, и мы не можем забить. 43 броска в створ и еле-еле два гола родили! Это все потому что нет должной концентрации. Будем работать», – подвел итоги главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.

Екатеринбургская команда остается на третьем месте конференции «Восток». До конца регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилисту» осталось сыграть три матча. Последней игрой перед плей-офф станет «уральское дерби» с челябинским «Трактором» в Екатеринбурге, она состоится 27 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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