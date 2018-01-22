Нижний Тагил вновь всплыл с темой долгов перед рабочими. Представитель мэрии рассказал о ФОКе «Президентский»

Начальник контрольно-ревизионного управления администрации Нижнего Тагила Максим Малахов сегодня пояснил журналистам ситуацию с долгами по заработной плате, возникшими перед строителями ФОК «Президентский». О задолженности перед рабочими из-за неоплаченных контрактов ранее писали тагильские СМИ. Они отмечали, что ООО СК «ГЕНСТРОЙ УРАЛ» не расплатилось с организациями, выполнявшими работы по строительству ФОКа. Объединившиеся в группу субподрядчики заявляли, что «Генстрой» стал козлом отпущения, и предприятию якобы для завершения строительства пришлось брать кредит и возвращать его теми деньгами, которыми должны были расплатиться с субподрядными организациями. Заминка вышла, по их данным, из-за невыплат со стороны администрации.

В мэрии Тагила излагают другую версию. По словам начальника КРУ, согласно условиям муниципального контракта администрация города в полном объеме в размере 594 млн рублей рассчиталась с генеральным подрядчиком строительства ФОК «Президентский» ООО СК «ГЕНСТРОЙ УРАЛ». У муниципалитета оставались долги перед этой строительной организацией за проведение работ на других объектах. Впоследствии они были выплачены, однако, деньги до строителей не дошли.

«Уже после подачи заявления о банкротстве ООО СК «ГЕНСТРОЙ УРАЛ» была проведена сделка между этой организацией и ООО «Девелопмент Групп» по переуступке права требования на взыскание задолженности с муниципальных учреждений города, – подчеркнул Максим Малахов. – После этого администрация города должна была исполнить решения суда и выплатить оставшиеся долги «Девелопмент Групп. Что и было сделано, о чем был уведомлен конкурсный управляющий».

О том, когда ООО «Девелопмент Групп» вернет средства, полученные от Нижнего Тагила, предприятию-банкроту и захочет ли оно это сделать, муниципалитету неизвестно, – цитирует слова Матвеева пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Там также отмечают, что от администрации еще в прошлом году были направлены обращения в прокуратуру и главное управление внутренних дел по Свердловской области с просьбой о проведении проверки сделки по переуступке долгов между вышеназванными коммерческими организациями на законность и правомерность действий конкурсного управляющего. «Уже в ноябре в переписке с прокуратурой Ленинского района мы рассказали о возможных неправомерных действиях при банкротстве и признаках состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ во время сделки между «ГЕНСТРОЙ УРАЛ» и «Девелопмент Групп», – уточнил начальник КРУ. – Затем подобная информация была доведена до начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Об окончательных процессуальных решениях по данному вопросу нас не уведомляли».

ФОК «Президентский» с помпой открыли в ноябре 2015 года. Скандал с долгами разразился в августе 2017 года. Напомним, ранее Тагил прочно вошел в повестку СМИ после легендарной встречи Путина и Куйвашева: на ней глава государства рассказал губернатору о ситуации с долгами перед рабочими в области. В том числе, процитировал письмо рабочих НТЗТИ, пожаловавшихся на задолженность и заявление директора «Пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите». Путин назвал автора заявления борзотой – сейчас руководителя предприятия судят. После той истории по Свердловской области прокатилась волна проверок и соответствующих отчетов надзорных органов о ситуации с долгами.

Нижний Тагил, Свердловская область, Служба информации

Нижний Тагил, Свердловская область. Другие новости 22.01.18

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