Полиция вынесла из екатеринбургского штаба Навального более 1300 листовок

В екатеринбургский штаб Алексея Навального наведались сотрудники полиции.

Как сообщил на своей странице представитель штаба Виктор Бармин, полицейские объяснили свой визит тем, что получили от граждан сигнал о совершающимся в штабе преступлении. Правоохранители осмотрели помещение, а также изъяли у штабистов для экспертизы 1354 листовки с призывами принять участие в забастовке избирателей, назначенной на 28 января.

Напомним, акцию сторонникам Навального согласовали не сразу. 17 января региональное министерство общественной безопасности отказало сторонникам Алексея Навального в проведении 28 января акции протеста под названием «Забастовка избирателей». В документе говорилось, что «сознательное склонение граждан к неучастию в выборах… создает угрозу безопасности Российской Федерации». Тем не менее, на следующий день акцию все-таки разрешили, но не в центре города, в на улице Большакова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.18

В школе Нижнего Тагила ребенка ошпарило кипятком из лопнувшей батареи. / 24 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Свердловской области готовы 17 пунктов обогрева для замерзающих водителей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»