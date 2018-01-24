64 дома попали в зону «пристадионья» – им придется оформлять пропуск для проезда в дни ЧМ

С 10 февраля в Екатеринбурге начнется оформление аккредитаций для жителей домов, прилегающих к Центральному стадиону. Те, кто не сделает этого, не смогут пользоваться личным транспортом в дни чемпионата мира по футболу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, кратковременные изменения в схемах движения будут в дни проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 – 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года. В эти дни с 10 часов утра будет изменена схема движения в районе улиц Московская – Токарей – Гурзуфская – ВИЗ-бульвар (по данным улицам движение сохраняется, а внутри периметра – пешеходная зона). Периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона (у каждого участка свои схемы и регламенты проезда). Всего в периметре 64 дома, жители которых могут пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по этим участкам. Для прохождения процедуры необходимо будет с 10 февраля скачать специальную анкету на сайте города-организатора «Екатеринбург-2018» в разделе «транспорт» (здесь же будет размещена схема движения городского общественного транспорта). Заполнив ее в двух экземплярах, ее надо будет до 25 марта принести в свое ТСЖ или УК. Готовое аккредитационное удостоверение можно будет получить в начале июня, но рекомендуются его тщательно сохранять, так как восстановить не получится. При этом сотрудники фирм и компаний, расположенных в периметре, пропусков не получат. В дни игр им лучше воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, уже с 1 февраля вводятся длительные ограничения на некоторых улицах. Закрывается участок улицы Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и улица Пирогова (от Анри Барбюса до Ключевской). Это связано с монтажом временных сооружений к чемпионату. По улице Татищева (от Мельникова до Пирогова) трамвайное движение не будет ограничиваться, а автомобильное сохраняется в одну сторону. Все тротуары остаются свободными для перемещения.

Чтобы максимально минимизировать возможные неудобства, управляющие компании будут проводить информирование жителей путем размещения объявлений на подъездах и листовок в почтовых ящиках. Отметим, что для подъезда экстренных и коммунальных служб разработаны специальные схемы, а для пешеходов никаких ограничений не предусматривается.

Екатеринбург, служба информации

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