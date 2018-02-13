Улицы возле Центрального стадиона закрыли для автомобилистов (ФОТО, СХЕМА)

С сегодняшнего утра улицы, прилегающие к Центральному стадиону, закрыли для машин. Частично перекрыты пешеходные тротуары – так, что затруднен доступ к кафе и магазинам. Рядом с «Екатеринбург-Ареной» начинают строить внешний периметр безопасности.

С сегодняшнего дня закрыт проезд по улице Ключевской от Мельникова до Пирогова, по улице Пирогова – от Ключевской до Татищева. По улице Крылова от Ключевской до Крауля формально проезд открыт, но из-за перекрытия соседних улиц ездят по ней только жильцы соседних домов.

Улица Пирогова

Также рабочие частично закрыли тротуары на улице Ключевской: по одной стороне пройти невозможно, по другой – забор отгородил лишь часть пространства. Кроме того, забором перекрыта пешеходная зона вдоль ЖК «Крыловский» со стороны Пирогова. Как сообщают очевидцы, на первом этаже ЖК расположены кафе, магазины, барбершоп и медицинский центр. Сейчас попасть туда можно, только зная, где располагается вход «за забор».

Тротуар у ЖК «Крыловский»

Планируется, что ограничения будут действовать до конца июля 2018 года. Перекрытия связаны со строительством «внешнего периметра безопасности с инфраструктурой для стадиона». Доступа пешеходов в эту зону не будет в течение всего времени до ЧМ и во время самих матчей. Затем конструкцию должны разобрать.

Улица Ключевская

Добавим, что с 15 февраля должны закрыть движение по Татищева от Мельникова до Репина в сторону центра.

Напомним, на время самого ЧМ по футболу въезд транспорта на территорию около стадиона будет вообще запрещен. В «зону» попало 64 дома. С 10 февраля началось оформление аккредитаций для жителей этих домов: чтобы на личном транспорте можно было проехать домой. Кратковременные изменения в схемах движения будут в дни проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA-2018 – 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года. В эти дни с 10 часов утра будет изменена схема движения в районе улиц Московская – Токарей – Гурзуфская – ВИЗ-бульвар (по данным улицам движение сохраняется, а внутри периметра – пешеходная зона). Периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона (у каждого участка свои схемы и регламенты проезда).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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