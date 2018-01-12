Три улицы в районе Центрального стадиона перекроют на полгода из-за ЧМ-2018

Через три недели в окрестностях Центрального стадиона начнут перекрывать улицы для установки технических средств, обеспечивающих безопасность граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, компания «Астерос» планирует закрыть движение пешеходов и автомобильного транспорта на улицах Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева) и Ключевской (от Мельникова до Пирогова) – с 1 февраля, и Татищева (от Мельникова до Репина) в сторону центра – с 15 февраля.

Планируется, что ограничения будут действовать до конца июля 2018 года.

Напомним, повышенные меры безопасности связаны с проведением в Екатеринбурге этим летом матчей Чемпионата мира по футболу. Например, в дни состязаний будет ограничено передвижение в пределах транспортного периметра стадиона «Екатеринбург Арена», в том числе – и для жильцов прилегающих дворов. Информирование населения о перекрытиях и необходимости получения аккредитации будет проходить в нескольких направлениях, в первую очередь через СМИ. В рамках подготовительного этапа в феврале 2018 года горожанам напомнят о перекрытиях и необходимости аккредитации, документы для которой будут собираться в марте.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.01.18

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