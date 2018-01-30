В Екатеринбурге перенесли сроки перекрытия улиц возле Центрального стадиона

В Екатеринбурге отложили перекрытие дорог в районе Центрального стадиона. Ранее сообщалось, что движение на улице Ключевской (участок от Пирогова до Мельникова) и улице Пирогова (участок от Анри Барбюса до Ключевской) закроют с 1 февраля, но сейчас в мэрии ориентируются на сроки с 5 по 10 февраля. Напомним, перекрытия улиц связаны с монтажом временных сооружений к чемпионату мира по футболу.

«Мы просили перекрывать улицы по факту поставки оборудования для стадиона, чтобы не закрывать движение без необходимости. Оговаривали, что 1 февраля – это условная дата. Сейчас ориентируемся на числа с 5 по 10 февраля», – сообщила председатель городского комитета по организации общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

С 15 февраля на улице Татищева на участке от Мельникова и Репина будет действовать только «односторонка», при этом трамвайное движение не будет ограничено. Ранее в мэрии заверили, что в квадрате перекрытий возле Центрального стадиона все пешеходные тротуары останутся свободными для перемещения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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