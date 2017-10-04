Среда, 4 октября 2017, 12:19 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

В дни ЧМ-2018 по футболу жильцы 60 домов будут заезжать в свои дворы по пропускам

В дни ЧМ-2018 по футболу жильцы 60 домов будут заезжать в свои дворы по пропускам

В дни чемпионата мира по футболу будет ограничено передвижение в пределах транспортного периметра стадиона «Екатеринбург Арена», в том числе – и для жильцов прилегающих дворов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такой порядок будет работать только в дни матча с 10:00 и еще 4 часа после его окончания. Председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева рассказала, что периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона – 60 домов. У каждого участка – свои схемы и регламенты проезда (есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет ограничен за 5-7 часов до матча).

Информирование населения о перекрытиях и необходимости получения аккредитации будет проходить в нескольких направлениях, в первую очередь через СМИ. В рамках подготовительного этапа в феврале 2018 года горожанам напомнят о перекрытиях и необходимости аккредитации, документы для которой будут собираться в марте.

Второй этап пройдет в мае, когда екатеринбуржцам повторно напомнят о перекрытиях, условиях въезда и выезда. Вся необходимая информация будет размещена на официальном портале Екатеринбурга и сайте города-организатора ЧМ-2018.

Также специалисты будут вести адресную работу, к которой подключат 19 управляющих компаний. На каждом подъезде будут размещены информационные листовки, пошаговая инструкция как получить аккредитацию.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.17

Ирина Донник ушла с поста ректора УрГАУ. / Два человека погибли, трое пострадали в ДТП в Свердловской области. / «Должно пройти время, чтобы символы города поменялись». Интервью «Нового Дня» с главным художником Екатеринбурга.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

«Правительственным» символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

ЦБ потребовал защитить банкоматы Екатеринбурга от мошенников перед ЧМ-2018

«Больших нареканий нет»: комиссия FIFA начала проверку объектов ЧМ-2018 в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

«Екатеринбург Арена» готова на 90% – монтируются системы безопасности и освещение

В Екатеринбурге перенесут школьные выпускные из-за Чемпионата мира по футболу

Комиссию FIFA с проверкой объектов ЧМ-2018 в Екатеринбурге ждут 27 сентября

Минкульт Свердловской области замалчивает культурную программу к ЧМ-2018

В парке Маяковского к ЧМ-2018 будет установлено почти 100 камер наружного наблюдения
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Почти 300 аварий за сутки: свердловская ГИБДД заявила, что дорожные службы провалили «День жестянщика»

Ждите грязь: на дороги Екатеринбурга уже высыпали 62 тонны противогололедного материала

«Правительственным» символом ЧМ-2018 в Екатеринбурге будет пинающий мяч косолапый (ФОТО)

«А вдруг они не 40, а 200 тысяч получают?» – гордума отказалась повышать оклады чиновникам
Все новости