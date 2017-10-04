В дни ЧМ-2018 по футболу жильцы 60 домов будут заезжать в свои дворы по пропускам

В дни чемпионата мира по футболу будет ограничено передвижение в пределах транспортного периметра стадиона «Екатеринбург Арена», в том числе – и для жильцов прилегающих дворов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, такой порядок будет работать только в дни матча с 10:00 и еще 4 часа после его окончания. Председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева рассказала, что периметр предусматривает 15 участков вокруг стадиона – 60 домов. У каждого участка – свои схемы и регламенты проезда (есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет ограничен за 5-7 часов до матча).

Информирование населения о перекрытиях и необходимости получения аккредитации будет проходить в нескольких направлениях, в первую очередь через СМИ. В рамках подготовительного этапа в феврале 2018 года горожанам напомнят о перекрытиях и необходимости аккредитации, документы для которой будут собираться в марте.

Второй этап пройдет в мае, когда екатеринбуржцам повторно напомнят о перекрытиях, условиях въезда и выезда. Вся необходимая информация будет размещена на официальном портале Екатеринбурга и сайте города-организатора ЧМ-2018.

Также специалисты будут вести адресную работу, к которой подключат 19 управляющих компаний. На каждом подъезде будут размещены информационные листовки, пошаговая инструкция как получить аккредитацию.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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