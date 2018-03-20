На дорогах около Центрального стадиона запретили парковку (КАРТА)

В Екатеринбурге около Центрального стадиона (Екатеринбург Арены) с сегодняшнего дня запретили парковку на шести улицах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрет касается объезда улицы Татищева «для предотвращения заторов». С 20 марта и на неопределенный период парковку запретили на следующих дорогах:

Татищева (от Токарей до Мельникова);

Ключевская (от Токарей до Мельникова);

Крауля (от Токарей до Пирогова);

Токарей (от Крауля до Татищева);

Мельникова (от Крауля до ВИЗ-бульвара);

ВИЗ-бульвар (от Мельникова до Репина).

Напомним, с середины февраля около Центрального стадиона закрыли проезд по улице Ключевской от Мельникова до Пирогова, по улице Пирогова – от Ключевской до Татищева. По улице Крылова от Ключевской до Крауля формально проезд открыт, но из-за перекрытия соседних улиц ездят по ней только жильцы ближайших домов. Также рабочие частично закрыли тротуары на улице Ключевской. Во время Чемпионата мира по футболу – 2018 с территорий, прилегающих к стадиону, будут эвакуировать автомобили. Парковка в дни матчей мундиаля будет запрещена и на проезжей части, и даже в парковочных карманах на улицах, которые обозначены на карте черным цветом. Запрет будет действовать с 10:00 до 23:00 15, 21, 25 и 27 июня.

Екатеринбург, служба информации

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