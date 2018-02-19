Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге автомобилистов ждет эвакуация машин (КАРТА)

Во время Чемпионата мира по футболу – 2018 с территорий, прилегающих к Центральному стадиону, будут эвакуировать автомобили. Парковка в дни матчей мундиаля будет запрещена и на проезжей части, и даже в парковочных карманах на улицах, которые обозначены на карте черным цветом. Запрет будет действовать с 10:00 до 23:00 15, 21, 25 и 27 июня.

Известно также, что парковка торгового центра «Алатырь» в дни матчей будет закрыта для частных автомобилей – ее отдадут под нужды оргкомитета. Можно ли будет оставлять машины во дворах жилых домов и административных зданий, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.02.18

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