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Понедельник, 19 февраля 2018, 11:38 мск

Екатеринбург

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Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге автомобилистов ждет эвакуация машин (КАРТА)

Во время Чемпионата мира по футболу – 2018 с территорий, прилегающих к Центральному стадиону, будут эвакуировать автомобили. Парковка в дни матчей мундиаля будет запрещена и на проезжей части, и даже в парковочных карманах на улицах, которые обозначены на карте черным цветом. Запрет будет действовать с 10:00 до 23:00 15, 21, 25 и 27 июня.

Известно также, что парковка торгового центра «Алатырь» в дни матчей будет закрыта для частных автомобилей – ее отдадут под нужды оргкомитета. Можно ли будет оставлять машины во дворах жилых домов и административных зданий, пока неизвестно.

Екатеринбург, служба информации

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

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