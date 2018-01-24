Жириновский приедет в Екатеринбург, чтобы пообщаться со студентами и посмотреть на Ельцин-центр

В Екатеринбург 7 февраля прилетит кандидат в президенты России и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик собирается посетить Ельцин-центр и пообщаться со студентами, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как сообщил информагентству координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев, пока точная программа визита кандидата в президенты неизвестна. Но с большой долей вероятности будет организована встреча со студентами, потому что «Владимир Вольфович любит проводить такие встречи», а также беседа с региональным партактивом.

Кроме того, Жириновский планирует посетить Ельцин-центр, который неоднократно критиковал ранее. В декабре 2016 года на брифинге с журналистами лидер ЛДПР заявил, что с именем Ельцина связаны только отрицательные события: «Беловежские соглашения, экономические реформы Гайдая, фальсификация выборов 1991 и 1996 годов преступленяи, все его болезни, весь его алкоголизм, сдача интересов России, вывод войск, война на Кавказе, залоговые аукционы – ну ни одного положительного момента!».

Напомним, Владимиру Жириновскому принадлежит рекорд по участию в президентских выборах среди политиков России. Он выставляет свою кандидатуру на пост главы государства уже в шестой раз, пропустив лишь кампанию 2004 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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