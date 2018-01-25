ДОСААФ в Екатеринбурге будет обучать вожатых собак – для поиска бомб при минировании ТЦ

Региональное отделение ДОСААФ объявило о начале обучения сразу по нескольким специальностям. Уже начато обучение стрелков-парашютистов и радиотелеграфистов, а совсем скоро появится еще одно новое направление – вожак служебных собак. По мнению руководства ДОСААФ, это вызвано требованием времени: при массовом минировании ТРЦ и школ в Екатеринбурге катастрофически не хватало обученных собак и их сопровождающих.

Региональное отделение ДОСААФ Свердловской области в год своего 90-летия объявило о наборе на новые специальности. Потому что, например, навыки стрелка-парашютиста или радиотелеграфиста нельзя освоить быстро, за один год армии, и у новобранца должна быть возможность подготовиться заранее.

«ДОСААФ возвращается к тому, что допризывная подготовка будет одним из приоритетных наших направлений. Мы приняли это решение, а сейчас в Госдуме РФ обсуждается вопрос о том, что нужно изменение закона, нужна допризывная и вневойсковая подготовка граждан к армии, – рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало. – Специальность «стрелок-парашютист» уже открыта в этом году, будем готовить десантников, потому что за год в армии такую подготовку пройти сложно, а у нас лучший авиаклуб в России и мы можем это делать. Также набрали 100 человек радиотелеграфистов».

В рамках пилотного проекта региональный ДОСААФ вскоре запустит обучение вожатых служебных собак – это те люди, которые ухаживают за собаками в кинологических отрядах и сопровождают их на заданиях.

«Это требование времени, – пояснил Аркадий Воробкало. – Опыт последних военных действий показал, что техника не всегда может найти мины и взрывные устройства, а собака видит их всегда. И нам надо развивать мощную кинологическую службу, служебное собаководство. Ведь собаки используются разными ведомствами – и МЧС, и полицией, и военными. Помимо прочего, надо развивать волонтерскую службу собаководства, ведь собаки используются поисковыми отрядами – вспомните, как искали летом мальчика в лесу (история о чудесном спасении Димы на Рефтинском водохранилище), или несколько лет назад самолет под Серовом (Ан-2 нашли разбитым). Но собак не хватает. Вспомните недавние минирования ТЦ в Екатеринбурге – магазины часами стояли закрытые, потому что собак, которые ходили бы и искали мины, не хватает. ДОСААФ, в том числе, будет развивать кинологическую службу».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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