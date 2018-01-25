В Солнечном в этом году начнут строить первую школу и ледовую арену (ФОТО)

В районе Солнечном, где появляется все больше семей с детьми, в этом году начнется строительство школы на 1000 учащихся. Также уже начинается строительство ледовой арены – вместе с садиком и школой все этой образует образовательно-спортивный кластер Солнечного.

Как рассказали в пресс-службе генерального подрядчика проекта «Солнечный» компании «Форум-групп», подрядчики для обоих объектов уже найдены. Школу будет строить ООО «Трест Магнитострой», контракт с компанией подписан в конце декабря 2017 года, а работы начнутся сразу после получения разрешения. А для строительства ледовой «Арены Авто» выбрана компания «Стройтэк», которая в прошлом году построила в Солнечном современный детский сад.

«Ледовая «Арена Авто» и школа – это еще один пример государственно-частного партнерства. Концепция и «девелопмет» объектов подготовили специалисты компании «Форум-групп», они же продолжают осуществлять авторский надзор на всех этапах проектирования и строительства», – отметили в пресс-службе «Форум-групп».

Напомним, проект ледовой арены представляет собой два ледовых поля, дополнительный бросковый зал с искусственным льдом, помещения для тренажерного зала, зал для игровых видов спорта, раздевалки и классы для теоретических занятий и много других спортивных помещений. Все это позволит готовит там спортсменов с пяти лет. Пропускная способность объекта рассчитана на тренировку до 800 спортсменов ежедневно. Изюминкой спорткомплекса является жилой блок на 100 мест, в котором будет проживать талантливые юные хоккеисты, профессионально тренирующиеся весь день. Аналогичного спортивного объекта в настоящий момент в Екатеринбурге нет.

Известно, что маленькие хоккеисты будут обучаться в средней образовательной школе вместе с другими учениками без отрыва от тренировочного процесса. Кстати, школу постараются сдать в 2019 году. Об этом ранее сообщали представители девелопера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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