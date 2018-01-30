УГИБДД в очередной раз обвинило мэрию Екатеринбурга во лжи и высокой аварийности на дорогах

Все 7 ДТП, которые случились на территории Екатеринбурга в минувшие выходные, были связаны с неудовлетворительными дорожными условиями, которые в половине случаев обусловлены плохой уборкой снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, снежный накат на дорогах города – толще 2 см, вдоль проезжей части стоят снежные валы. Такие недостатки выявлены при обследовании мест ДТП на улицах Бородина, Зои Космодемьянской, Пехотинцев, Краснознаменной, Красных Борцов, Бакинских Комисаров. Поскольку снегопадов в городе не было уже достаточно давно, заявляют в УГИБДД, это ставит под сомнение заявление мэрии Екатеринбурга об организации ежедневной работы по уборке улично-дорожной сети.

Одним из ярких примеров неудовлетворительной организации работы со стороны мэрии стало ДТП, которое случилось 26 января в 17 часов 30 минут на улице Шаумяна, где водитель автомобиля «Тойота» сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил повреждения различной степени тяжести. С начала 2017 года на указанном участке зарегистрировано 3 подобных происшествия, а наличие многочисленных тропинок указывает на необходимость установки пешеходного ограждения вдоль проезжей части улицы Шаумяна, исключающего выход пешеходов на проезжую часть в неустановленных местах. Однако со стороны горадминистрации никаких мер, направленных на профилактику ДТП, предпринято не было. Это привело к очередному происшествию.

«Все указанные факты свидетельствуют о невыполнении должным образом органом местного самоуправления своих обязанностей при осуществлении дорожной деятельности, цель которой создание безопасных условий для участников дорожного движения», – резюмируют в ГИБДД,

Екатеринбург, служба информации

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