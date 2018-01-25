Снова война: мэрия и ГИБДД упрекают друг друга в плохой уборке улиц от снега

Свердловская Госавтоинспекция обвинила администрацию Екатеринбурга в плохой уборке снега. Недостатки нашлись даже на центральных улицах города. Снежный накат и рыхлый снег вдоль бордюров есть на участках улиц Белинского, Розы Люксембург, Куйбышева, Щорса, Фурманова, Машинная. Кроме того, дорожную полицию не устраивает зимнее содержание парковок, в том числе платных, и выездов из дворовых территорий.

Заявление ГИБДД появилось после отчета председателя комитета по благоустройству Тамары Благодатковой в городской думе. Депутатам чиновница сообщила, что инспекторы ДПС не особо помогают в работе коммунальщиков. Например, городские службы не могут эвакуировать припаркованные автомобили, мешающие уборке, без сопровождения полиции.

«Заявки на выделение сотрудников ДПС для работы с эвакуаторами по перемещению припаркованного автотранспорта подаются администрацией города Екатеринбурга только за 1-2 дня до предполагаемого время проведения данных работ, что исключает возможность выделения сотрудников ГИБДД с учетом запланированных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Время проведения планируемых работ с Госавтоинспекцией дорожными службами также не согласовывается», – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В ведомстве также указали, что чиновникам мэрии следует организовать работу по уборке улиц так, чтобы минимизировать отвлечение сотрудников ДПС от их основных обязанностей. Кроме того, администрация Екатеринбурга плохо информирует население о предстоящей уборке улиц. Вся работа мэрии, по мнению силовиков, сводится только к опубликованию предупреждения на официальном сайте мэрии и выставлению временных знаков «Остановка запрещена» за сутки до начала уборки.

Тем не менее, в ГИБДД подчеркнули, что «сейчас ведутся мероприятия по более качественному и эффективному взаимодействию с администрацией города».

Конфликты между мэрией Екатеринбурга и свердловской Госавтоиспекцией стали уже традицией. Осенью яблоком раздора стали выделенные полосы для общественного транспорта на улице Малышева. Автоинспекторы потребовали от чиновников убрать знаки ограничения, мэрия в ответ повесила «кирпич» для автомобилистов. После судебного разбирательства администрации города пришлось согласиться с претензиями силовиков и восстановить схему движения на Малышева в прежнем виде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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