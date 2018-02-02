Забытое парковочное место и странная справка из Интернета: новые подробности дела депутатов, отставки которых требует прокуратура (ВИДЕО)

Процесс по делу екатеринбургских депутатов Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, забывших указать недвижимость и иностранный банковский счет в декларациях о доходах, затягивается. Представители губернатора и городской думы попросили вызвать в суд свидетеля – секретаря областной антикоррупционной комиссии, признавшей нарушения со стороны народных избранников, и на этом основании рассмотрение дела вновь было отложено. Сами депутаты по-прежнему игнорируют судебные заседания, ссылаясь на командировки, передает корреспондент РИА «Новый День».

Суд продолжается

Впрочем, сегодня в Ленинском районном суде стали известны новые подробности, почему прокуратура требует отставки екатеринбургских депутатов. Как выяснилось, Владимир Смирнов, помимо трех квартир в Екатеринбурге, не указал в декларации одно парковочное место. Впоследствии депутат признал допущенные ошибки, но до сих пор настаивает, что сделал их по незнанию законодательства. Михаил Гаранин, у которого прокуратура нашла открытый банковский счет во Франции, губернаторской антикоррупционной комиссии пообещал закрыть его. При этом, объясняясь перед городской думой, он показал справку о том, что иностранный счет был закрыт еще в мае 2015 года. Информация о нем оказалась в декларации о доходах за 2016 год по ошибке бухгалтера, заявил депутат коллегам.

Но прокуратура эту позицию опровергает. «Как было установлено, Гаранин представил некую копию сведений из интернет-ресурса, а также нотариально заверенную копию перевода, которая лишь подтверждает соответствие иностранного текста русскому и не подтверждает фактическое состояние закрытия счета на момент выдачи справки», – отметила прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства Екатерина Шурыгина.

Судья поинтересовалась у представителя городской думы, показывал ли депутат Гаранин оригинальные документы. «Наверное, показывал. Я сам на этой комиссии не присутствовал, поэтому не знаю. В думу он предоставил копию справки. Лучше, если Гаранин сам даст пояснения, почему мы и просим его присутствия на суде. Потому что я не владею полной информации по этому делу», – ответил начальник судебно-правового отдела ЕГД Виктор Александров.

Добавим, что оба народных избранника являются заинтересованными лицами по иску прокуратуры к городской думе. Надзорное ведомство требует признать решение ЕГД о сохранении полномочий депутатов-нарушителей незаконным. А дума, не соглашаясь с претензиями, уже во второй раз попросила отложить дело по причине отсутствия избранников – на этот раз в командировке оказался Владимир Смирнов. Прокурор считает, что бесконечные ходатайства затягивают процесс, к тому же депутаты были заранее уведомлены о судебном заседании. Но сегодня судья удовлетворила просьбу о вызове свидетеля со стороны представителей губернатора и объявила перерыв в рассмотрении иска. Слушания по делу возобновятся 6 февраля в 17.30.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

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