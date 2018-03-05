Прокуратура будет добиваться отставки екатеринбургского депутата Гаранина

Свердловская прокуратура обжалует решение Ленинского районного суда по делу екатеринбургских депутатов, допустивших ошибки в декларациях о доходах.

Напомним, надзорный орган судился с городской думой, которая сохранила мандаты Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, несмотря на выявленные нарушения. По информации прокуратуры, на момент проверки у Гаранина был счет в иностранном банке, что запрещено законами РФ. В суде была представлена противоречивая информация о состоянии этого счета – депутат утверждал, что счет закрыл, но истец это оспаривал. Владимир Смирнов был заподозрен в сокрытии недвижимости. В декларации он не указал три квартиры, которые находятся в его собственности, согласно выписке из Росреестра. Суд в итоге удовлетворил иск частично, обязав думу досрочно отправить в отставку только Смирнова.

«Прокуратура полагает, что выводы суда в части депутата Гаранина М.Ю. не соответствуют требованиям законодательства о противодействии коррупции. Прокуратура полагает, что судом первой инстанции существенно нарушены нормы материального и процессуального права, выводы суда не соответствуют обстоятельства дела и имеющимся в нем доказательствам», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В апелляционной инстанции прокуратура намерена добиться пересмотра решения по Гаранину и обязать гордуму отправить в отставку депутата в течение 10 дней с момента вступления судебного вердикта в силу. Аналогичное требование связано со Смирновым. Прокуратура полагает, что Ленинский районный суд допустил расплывчатую формулировку о досрочном прекращении полномочий «на очередном заседании», и требует также установить конкретный срок исполнения судебного решения.

Ранее сообщалось, что с решением Ленинского райсуда не согласны и в городской думе. Юристы ЕГД также готовят апелляцию, чтобы отстоять мандат Владимира Смирнова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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