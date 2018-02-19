Гордума Екатеринбурга будет биться за Смирнова

Екатеринбургский депутат Владимир Смирнов, допустивший ошибки в декларации о доходах, сохранит свое место в городской думе, по крайней мере, еще на пару месяцев. Как стало известно РИА «Новый День», юристы ЕГД готовятся обжаловать решение Ленинского райсуда о лишении избранника мандата. В мэрии Екатеринбурга считают, что для признания нарушения Смирновым антикоррупционного законодательства недостаточно доказательств – депутат не указал в декларации три квартиры не потому, что хотел их скрыть, а просто забыл об этой недвижимости. Отметим, что Владимир Смирнов один из самых богатых депутатов городской думы. За 2016 год его официальный заработок составил 39,5 миллионов рублей.

Свердловская прокуратура также требовала отправить в отставку депутата Екатеринбургской гордумы Михаила Гаранина. По версии надзорного ведомства, у того имелся незакрытый счет в иностранном банке на момент проверки декларации за 2016 год. Ленинский районный суд не принял доводы прокуратуры и оставил решение думы о сохранении мандата Гаранина в силе.

В пресс-службе областной прокуратуры «Новому Дню» сообщили, что мотивировочное решение суда было получено на прошлой неделе. У ведомства есть 30 дней, чтобы принять решение об апелляции по частично удовлетворенному иску.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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