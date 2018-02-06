Битва за пост главы Дегтярска завтра продолжится в суде

Завтра в Ревдинском городском суде состоится заседание по иску претенденток на пост главы Дегтярска Натальи Кузнецовой и Татьяны Васильевой к дегтярской городской думе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», две финалистки конкурса по отбору кандидатов на пост главы попытаются доказать, что местная дума нарушила закон, не вынеся решение в пользу одной из них.

Напомним, эпопея с конкурсом по избранию главы Дегтярска тянется уже не первый год. Сейчас муниципалитетом в статусе и.о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя срок его полномочий истек в октябре 2015 года. В 2016 году был объявлен конкурс на пост главы, но в январе 2017 он был признан несостоявшимся. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. Несмотря на это, в августе дума объявила второй конкурс. Осенью Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах первого конкурса. 22 ноября решение суда вступило в законную силу, после чего конкурсная комиссия была вынуждена пересмотреть свое предыдущее решение. 20 декабря 2017 года она постановила, что в финал конкурса вышли Кузнецова и Васильева.

Первое заседание думы в 2018 году, назначенное на 16 января, было сорвано: вместо него большинство депутатов, не предупредив председателя Ольгу Хисамову, срочно собрались на заседание фракции « Единой России». 19 января депутаты сами предложили Хисамовой провести внеочередное заседание. На нем состоялось голосование за Васильеву и Кузнецову, но ни одна из них не набрала нужного количества голосов. Депутаты объявили о намерении объявить уже третий по счету конкурс, что, с точки зрения претенденток и председателя думы, не вполне законно. Завтра оценку этому решению думы должен дать суд.

Между тем, по мнению юриста Ивана Кадочникова, никаких правовых последствий для депутатов, не желающих избирать нового главу, не будет. В решении суда, вступившем в силу 22 ноября 2017 года, говорилось, что конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск «обязана рассмотреть вопрос о результатах конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Дегтярск с принятием решения в соответствии с требованием действующего законодательства». Кадочников считает, что если конкурсная комиссия решение вынесла, а депутаты собирались, голосовали и могут это подтвердить документально, то обвинять их в неисполнении решения суда нельзя.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 06.02.18

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