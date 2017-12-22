Дуб, орех или мочало – начинай сначала. Эпопее с выборами мэра в Дегтярске исполняется год

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Дегтярска вышел на финишную прямую: комиссия наконец-то представила на рассмотрение городской думы двух финалистов. Точнее, финалисток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе думы, в финал вышли две женщины: сотрудница администрации Дегтярска Наталья Кузнецова и пенсионерка Татьяна Васильева.

Отметим, что именно они оспаривали в судах предыдущие решения конкурсной комиссии, из-за чего процесс выбора нового мэра затянулся больше чем на год.

Напомним, муниципалитетом в статусе и.о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя официально срок его полномочий истек в октябре прошлого года. В Дегтярске не могут провести конкурсные выборы градоначальника. В конце января 2017 года конкурс был признан несостоявшимся из-за разногласий в комиссии – представители губернатора забраковали всех кандидатов, вышедших во второй тур, а депутаты местной думы отказались подписывать это решение. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. В частности, сторона Васильевой на суде утверждала, что комиссия по итогам второго тура конкурса не имела права забраковать всех кандидатов, поскольку по итогам первого тура они были признаны соответствующими требованиям.

Осенью Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах конкурса. 22 ноября решение суда вступило в законную силу, после чего комиссия была вынуждена пересмотреть свое предыдущее решение.

Добавим, что накануне стало известно о завершении конкурса по отбору кандидатов на пост главы Богдановича, который также протекал непросто и продлился почти целый год.

Дегтярск, служба информации

Дегтярск. Другие новости 22.12.17

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