Три попытки, 11 месяцев и один «переворот»: в Богдановиче наконец-то избран новый мэр

В Богдановиче наконец-то завершился процесс по избранию нового главы города, занявший почти целый год.

На сегодняшнем заседании думы депутатам были представлены два финалиста конкурсного отбора (третьего по счету) – замглавы по соцполитике Елена Жернакова и представитель градообразующего предприятия «Огнеупоры» Павел Мартьянов. Как пишет местная газета «Народное слово», 13 из 19 депутатов отдали предпочтение мужчине.

Как уже сообщал «Новый День», первый конкурс по отбору кандидатов на пост главы был объявлен еще в январе 2017 года, так как у действующего мэра Владимира Москвина срок истекал в марте. В конкурсе приняли участие целых 9 человек, но в апреле он был признан несостоявшимся «в связи с невозможностью принятия решения». По мнению конкурсной комиссии, это произошло «в связи с демонстрацией кандидатами в ходе конкурсных испытаний недостаточного уровня профессиональных знаний и навыков». В конце апреля был объявлен второй конкурс, который завершился в августе победой бывшего вице-мэра Владимира Голованова. Однако тут события начали развиваться непредсказуемо: Владимир Москвин обвинил думу в незаконном изменении положения о конкурсе и отказался признавать его итоги и покидать свой кабинет. В городе установилось двоевластие. Конфликт удалось разрешить только через суд. Итоги конкурса были отменены, а участников «переворота» партия «Единая Россия» вычеркнула из своих предвыборных списков. После сентябрьских выборов в гордуму был назначен третий конкурс, который, наконец, завершился успешно.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 21.12.17

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