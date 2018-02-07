Трехэтажный коттедж, горевший в «Бухте Квинс», бард Новиков назвал «временной бытовкой» для рабочих (СКРИН, ФОТО)

Горевший вчера в скандальной «Бухте Квинс» трехэтажный коттедж бард Александр Новиков, выступающий застройщиком элитного поселка, назвал «временной бытовкой, в которой переодевались и хранили спецодежду рабочие». Сам Новиков уверяет, что в здании никогда не был, оно принадлежит строительной компании.

Напомним, накануне в Екатеринбурге загорелся строящийся коттедж на улице Изоплитной – один из домов, расположенных в скандально известном ЖК «Бухта Квинс». Застройщиком элитного поселка выступал шансонье Александр Новиков. Как говорили очевидцы, возгорание случилось в доме, который принадлежит самому барду, а не предназначенном для пайщиков. Площадь возгорания в 3-этажном коттедже составила 150 кв м.

Однако Александр Новиков на своей странице в «Фэйсбуке» назвал трехэтажное здание в элитном поселке «бытовкой для рабочих».

«Сгоревшее помещение, оглашаемое вувузелами СМИ как «загородный особняк барда Новикова», является обычной временной бытовкой, в которой переодевались и хранили спецодежду рабочие, – написал Новиков. – О причинах пожара сказать ничего не могу – это выяснит полиция. Могу сказать только, что в помещении этом бывать не доводилось. А собственником его является строительная компания, заканчивающая работы в «Бухте Квинс».

Напомним, изначально поселок «Бухта Квинс» позиционировался как элитный. В нем планировалось построить 15 коттеджей и несколько клубных многоквартирных домов. Пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но до сих пор не дождались жилья. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантами громкой «уголовки» наряду с Александром Новиковым стали бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бизнес-партнер Лариса Ассонова. Всем троим предъявлено окончательное обвинение. Пайщики «Бухты Квинс» регулярно выходят на митинги с требованием защитить их права.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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