Причиной пожара в 3-этажном коттедже в «Бухте Квинс» стал поджог

Причиной февральского пожара в коттеджном поселке «Бухта Квинс» стал поджог, – к таким выводам пришли специалисты ГУ МЧС РФ по Свердловской области после ряда экспертиз. Материалы переданы в полицию для принятия дальнейших решений, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Напомним, 6 февраля в Екатеринбурге загорелся строящийся коттедж на улице Изоплитной – один из домов, расположенных в скандально известном ЖК «Бухта Квинс». Площадь возгорания в 3-этажном коттедже составила 150 кв м. По словам очевидцев, дом принадлежал самому скандально известному застройщику барду Александру Новикову. Музыкант, в свою очередь, на следующий день назвал загоревшийся трехэтажный дом бытовкой для рабочих.

«Сгоревшее помещение, оглашаемое вувузелами СМИ как «загородный особняк барда Новикова», является обычной временной бытовкой, в которой переодевались и хранили спецодежду рабочие, – написал Новиков на своей странице в соцсети. – О причинах пожара сказать ничего не могу – это выяснит полиция. Могу сказать только, что в помещении этом бывать не доводилось. А собственником его является строительная компания, заканчивающая работы в «Бухте Квинс». Напомним, строительство коттеджного поселка в Екатеринбурге ведется с 2010 года. Изначально поселок «Бухта Квинс» позиционировался как элитный. В нем планировалось построить 15 коттеджей и несколько клубных многоквартирных домов. Пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но до сих пор не дождались жилья. Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантами громкой «уголовки» наряду с Александром Новиковым стали бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бизнес-партнер Лариса Ассонова. Всем троим предъявлено окончательное обвинение. Пайщики «Бухты Квинс» регулярно выходят на митинги с требованием защитить их права.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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