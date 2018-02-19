Не коммунист, а медалист: в КПРФ опровергли факт вступления Грудинина в партию

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не вступал в партию и не планирует этого делать.

Как сообщили в пресс-службе компартии, Павел Николаевич останется беспартийным кандидатом в президенты, выдвинутым КПРФ и блоком народно-патриотических сил.

Ранее некоторые СМИ, в том числе РИА-Новости, написали, что Грудинин получил партбилет вчера в своем подмосковном Совхозе имени Ленина на митинге перед отправлением на Донбасс семидесятого гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ. На самом деле кандидату был вручен не партбилет, а памятная медаль ЦК КПРФ в честь 100-летия Красной Армии.

Между тем, как передает РИА «Новый День», вступление Грудинина в партию могло добавить головной боли избирательным комиссиям всех уровней: пришлось бы вносить изменения в уже напечатанные избирательные бюллетени. В свердловском облизбиркоме пояснили, что все вопросы, связанные с избирательными бюллетенями, регулируются ст. 67 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации». В ч. 15 этой статьи говорится следующее: «При необходимости внесения изменений и дополнений в сведения о зарегистрированном кандидате, помещенные в отпечатанном избирательном бюллетене… эти изменения и дополнения по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации могут быть внесены в избирательные бюллетени членами территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии от руки либо с использованием технических средств».

Напомним, ЦИК утвердил текст бюллетеня 8 февраля.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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