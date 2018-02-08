Регистрация завершена: в бюллетене на выборах президента будет 8 имен (ДОКУМЕНТ)

Центризбирком России сегодня завершил регистрацию кандидатов в президенты РФ.

Последними «добро» на участие в выборах получили журналист Ксения Собчак, выдвинутая от партии «Гражданская инициатива», и Максима Сурайкина, баллотирующегося от партии «Коммунисты России». Удостоверение кандидата было выдано доверенному лицу Собчак Сергею Арасланову. Сурайкин лично прибыл на регистрацию в ЦИК, где ему вручили удостоверение кандидата. Ранее ЦИК зарегистрировал 6 кандидатов: самовыдвиженца Владимира Путина, Павла Грудинина (КПРФ), лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова (Партия Роста), лидера «Яблока» Григория Явлинский и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»). Таким образом, в избирательном бюллетене на выборах президента России будет восемь фамилий.

Сегодня ЦИК также утвердил сам текст бюллетеня. Первым номером будет Сергей Бабурин, за ним в алфавитном порядке имена остальных кандидатов – Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Напротив каждой фамилии будут указаны год рождения, место жительства, место работы и должность, а также членство в партии либо самовыдвижение. Отметим, что о Путине указано меньше всего информации – всего на двух строках в отличие от других кандидатов, данные о которых представлены на 6-8 строчках. Из-за этого строка с именем Путина в середине бюллетеня визуально выделяется. Памфилова объяснила это тем, что у него самое короткое название должности. Она подчеркнула, что указанная в бюллетене информация о кандидатах получена от них самих и с ними же согласована – все сделано по закону.

К выборам планируется напечатать более 111,4 млн избирательных бюллетеней.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.18

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