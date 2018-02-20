Выборы мэра в Екатеринбурге не интересуют «Единую Россию»

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, находящийся в Екатеринбурге, не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном изменении формата избрания мэра и депутатов городской думы. По его словам, данная тема не является основной на сегодняшний день.

По данным агентства «Новый День», вопрос об изменениях схемы выборов в Екатеринбурге действительно не будет подниматься раньше апреля. Напомним, разговоры об изменении формата екатеринбургских выборов идут с прошлого года. Ожидается, что в ЕГД будут частично или полностью отменены партийные списки, а выборы мэра заменит «советская система», при которой главу избирают депутаты из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. По данным «Нового Дня», такой законопроект готовится в резиденции губернатора. Предполагалось, что свердловский парламент рассмотрит его до конца 2017 года, однако сроки постоянно откладывались. Документ до сих пор не представлен депутатам заксо. В администрации Екатеринбурга тем временем заявляли о готовности «переписать» городской устав к выборам в ЕГД.

Добавим, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак приехал в Екатеринбург на совет межрегионального координационного совета «Единой России». На мероприятии главным образом обсуждалась тема мобилизации партийного актива для участия в выборах президента. Кроме того, в Екатеринбурге прошел промышленный форум «Локомотивы роста», на котором было анонсировано принятие новых законов в поддержку отечественной промышленности.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.18

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