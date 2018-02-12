Свердловские «яблочники» выступили против отмены выборов мэра в Екатеринбурге

Свердловское отделение партии «Яблоко» включилось в предвыборную повестку Екатеринбурга. Первым шагом оппозиционеров стало политическое заявление «О недопустимости отмены прямых выборов главы Екатеринбурга», которое было утверждено партийным советом.

«Свердловское региональное отделение партии «Яблоко» заявляет о категорическом несогласии с планами региональной власти Свердловской области изменить систему выборов в органы местного самоуправления города Екатеринбурга и лишить горожан права самим выбирать главу города. Считаем, что отмена общенародных выборов высшего должностного лица города Екатеринбурга существенно ущемляет права граждан, гарантированные Конституцией России, подрывает доверие избирателей к институту выборов, а также дискредитирует саму идею и смысл местного самоуправления. Региональное отделение партии «Яблоко» приложит все усилия для сохранения права горожан самим избирать органы муниципальной власти в городе Екатеринбурге», – процитировал документ в фейсбуке член реготделения Максим Петлин.

Напомним, разговоры об изменении формата екатеринбургских выборов идут с прошлого года. Ожидается, что в ЕГД будут частично или полностью отменены партийные списки, а выборы мэра заменит «советская система», при которой главу избирают депутаты из кандидатов, представленных конкурсной комиссией. По данным «Нового Дня», такой законопроект готовится в резиденции губернатора. Предполагалось, что свердловский парламент рассмотрит его до конца 2017 года, однако сроки постоянно откладывались. Документ до сих пор не представлен депутатам заксо.

В администрации Екатеринбурга тем временем заявляли о готовности «переписать» городской устав к выборам в ЕГД. «В устав были внесены десятки изменений в связи с поправками в региональном и федеральном законодательстве. Документ стал противоречивый, разорванный. Итогом работы думы, возможно, станет новый устав, в котором будут отражены вопросы об избрании главы и депутатов и другие вопросы», – отмечали в мэрии.

Добавим, что в действующем созыве гордумы Екатеринбурга нет ни одного депутата от партии «Яблока».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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