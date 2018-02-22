Экс-кандидат в губернаторы области подал в суд на другого претендента в главы региона

Бывший кандидат в губернаторы Свердловской области от КПРФ Алексей Парфенов подал в суд на своего оппонента по кампании, ныне депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина. Интересно, что это уже вторая тяжба между ними. Как сообщил парламентарий на своей странице в Фейсбуке, «красный банкир» выдвинул требования в адрес «эсера» о компенсации юридических расходов на сумму 250 тысяч рублей. Речь идет о сентябрьском суде.

Тогда, наоборот, в инстанцию обращался Ионин, требуя у суда снять с выборов Парфенова за нарушение авторских прав. В агитационном ролике банкир использовал стихи поэта Василия Верова, утверждая, что это лирика Александра Пушкина. С автором договора, как считает Ионин и его защитники, не было – на этом основании и были построены требования «эсера». Однако суд встал на сторону ответчика, который заверил, что договор все же есть, хотя и не смог оперативно предоставить подтверждающих документов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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