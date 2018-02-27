Правительство Свердловской области просит в долг 12,5 млрд рублей

Министерство финансов Свердловской области открыло конкурсы на 15 кредитных линий. Общая сумма средств, которые регион просит в долг – 12,5 млрд рублей.

Как уточняется в документах к закупкам, деньги требуются на покрытие дефицита бюджета и погашение предыдущих займов. Регион берет кредиты сроком на 4-5 лет, но должна быть возможность досрочного погашения. По процентам казна отдаст 4,7 млрд рублей.

По последним опубликованным данным Минфина (1 января 2018), объем госдолга Свердловской области – 75,6 млрд рублей, из них задолженность перед банками – 38,9 млрд рублей. Такого огромного госдолга у региона еще не было никогда. По данным на 1 января 2016 года, госдолг Среднего Урала составлял 66,490 миллиардов рублей. Первый губернатор Эдуард Россель в 2009 году оставил Средний Урал с госдолгом в 3 млрд рублей, второй губернатор, Александр Мишарин, в мае 2012 – с долгом в 5 млрд рублей. Напомним, начиная с этого года, федеральный центр больше не будет предоставлять субъектам РФ бюджетные кредиты, это связано с высокой закредитованностью регионов. Ранее глава областного минфина Галина Кулаченко подчеркивала, что нововведение касается всех регионов без исключения. Предельный размер госдолга на 2018 год установлен в размере 94,9 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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