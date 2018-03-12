Число задержаний на митингах увеличилось в 14 раз: полиция открыла глаза депутатам

По итогам 2017 года в Свердловской области существенно осложнилась ситуация с проведением митингов: нередко акции проходили с нарушениями и заканчивались привлечением их участников к ответственности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня депутатам заксо на заседании комитета по законодательству начальник штаба ГУ МВД Максим Балакин. По его словам, самыми напряженными в этом отношении месяцами стали март и октябрь. Всего в прошлом году прошло в 2,5 раза больше митингов с нарушением закона, чем в 2016. К ответственности были привлечено 74 человека (в 2016 году – пять). «Были случаи провокаций органов внутренних дел на применение силовых методов», – заявил Балакин.

У депутатов эта информация особого интереса не вызвала.

Напомним, 7 октября Екатеринбург принял участие во всероссийской акции в поддержку Алексея Навального. Мероприятие не было согласовано с региональным министерством общественной безопасности. В связи с этим полицейские устроили задержания особо активных граждан. Судя по сообщениям СМИ, в уральской столице прошел один из многочисленных митингов. Ранее, в марте, в Екатеринбурге прошел еще один митинг против коррупции в России, который организовали сторонники Навального. Несмотря на то, что митинг был несанкционированный, на него пришли сотни людей с плакатами.

В областном правительстве весь год обсуждали механизмы отвлечения молодежи от участия в несанкционированных акциях протеста, но никаких революционных идей не придумали. Например, незадолго до «Последнего звонка» главный идеолог области, первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, потребовал от министров составить график поездок по муниципалитетам – чтобы объяснить выпускникам, «что такое хорошо, и что такое плохо».

Екатеринбург, служба информации

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