После путинской указивки: Минфин выступил за изменение расчета кадастровой стоимости недвижимости в ближайшее время

Методику определения кадастровой стоимости недвижимости для расчета налога необходимо менять в ближайшее время.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в программе «Поздняков» на телеканале НТВ. «Мы должны иметь полный реестр имущества, которое есть у наших граждан. Необходимо менять методику определения кадастровой стоимости»,– приводит ТАСС слова министра, которые цитирует «Коммерсант».

Напомним, в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что налог на имущество физических лиц должен быть справедливым и посильным для граждан. Глава государства потребовал уточнить расчет этого налога, поскольку кадастровая стоимость квартир превышает рыночную. «Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня в том числе, использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ – это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали», – сказал Путин. На принятие соответствующего документа президент дал полгода.

Жители регионов, после перехода на новую систему взимания выплат исходя из кадастровой стоимости жилья, были мягко говоря в шоке. Например, владельцы квартир в «хрущевках» увидели 10-кратный рост сборов. Все попытки оспорить переоценку в суде – невыгодны, даже если одержана победа.

Екатеринбург, Максим Бородин

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