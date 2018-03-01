Путин велел кабмину уточнить расчет налога на недвижимость физлиц. «Люди много платят»

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию велел правительству уточнить правила расчета налога на имущество физических лиц с недвижимости, чтобы платеж был «справедливым и посильным для граждан». Глава государства отметил, что кадастровая стоимость при расчете налога зачастую значительно превышает рыночную.

«Когда некоторые, в том числе сидящие в этом зале, коллеги убеждали нас и меня в том числе использовать рыночную стоимость недвижимости при расчете этого налога, они говорили, что старые, устаревшие оценки БТИ – это анахронизм. Однако в реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, и люди этого от нас никак не ожидали», – сказал Путин.

Президент предложил уточнить «механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости», отметив, что «в любом случае она не должна превышать реальную рыночную стоимость».

Путин добавил, что все решения нужно принять «максимально быстро в первом полугодии текущего года».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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